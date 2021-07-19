Амман, , 11:05 — REGNUM С требованием к Израилю прекратить свои «нарушения и провокации» и уважать статус-кво в мечети Аль-Акса выступило министерство иностранных дел Иордании. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная весна».

Вид на мечеть Аль-Акса (сс) Andrew Shiva. Wikipedia.org

"Действия Израиля против мечети отвергаются и осуждаются, и они представляют собой нарушение исторического закона и правового статус-кво, международного права и обязательства Израиля как оккупирующей державы в Восточном Иерусалиме», — приводит сообщение пресс-секретаря иорданского МИД Даифа Аллах аль-Файеза CNN Arabic.

Также в МИД Иордании осудили «израильские нарушения в благословенной мечети Аль-Акса на Храмовой горе», в ходе которых, как считают в Омане, жители Израиля штурмуют мечеть «под защитой израильской полиции и нападают на верующих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разрешил жителям страны регулярно посещать Храмовую гору.