Саракташский район, Оренбургская область, 19 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двухлетнего ребёнка, сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Последствия пожара

ЧП произошло утром 19 июля в селе Кабанкино Саракташского района. На ул. Озерной загорелся частный дом. По данным следователей, на момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и 10-летним братом, которые покинули дом во время пожара.

«По результатам проведения проверочных мероприятий, направленных на объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия, будет вынесено процессуальное решение», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.