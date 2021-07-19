Ярославль, 19 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославле контракты с перевозчиками, которые не выполняют расписание, могут быть расторгнуты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Сергей Волканевский.

Остановка автобуса

Жители города в социальных сетях жалуются на долгое ожидание автобусов после изменения транспортной схемы — до 40 минут. В мэрии объясняют эту ситуацию дефицитом водителей у частных перевозчиков.

«Есть проблемы по маршрутам 66, 64, 59, 79, 13 — это в основном организации, предприниматели. «ПАТП-1» выпуск держит нормально. «Ярославское АТП» тоже. Но вот есть 2−3 перевозчика, по которым проблема есть, по выпуску именно из-за дефицита водителей. Мы задачу поставили, потому что у нас есть договорные обязательства с ними. Если они не будут их выполнять, то мы в праве даже расторгнуть договор. Задача в ближайшие две недели полностью восстановить выпуски всем», — рассказал Сергей Волканевский.

На движение транспорта повлияли и объективные причины.

«Есть у нас газовые автобусы. В выходные одна из заправок сломалась, возникли проблемы по выпуску. Мы стараемся в таких ситуациях как-то тоже смотреть объективно, если действительно вина перевозчика или эта ситуация от него не зависит», — рассказал чиновник.

По словам Волканевского, сейчас перевозчики активно решают кадровые проблемы.

«Выпуски по тем маршрутам, по которым были проблемы, сейчас уже восстановлены, где-то восстанавливаются. Перевозчики, у которым были вопросы с набором водителей — водителей набирают. Мы тоже сейчас по каждому маршруту ситуацию отслеживаем. Сейчас уже, в принципе, выравнивается ситуация по выпуску. Мы задачу ставим — в кратчайшие сроки закрыть все вопросы, связанные с выпуском, с выполнением расписании», — сообщил Волканевский.

Помимо этого мэрия может пересмотреть график движения по ряду маршруту, добавив на них транспорт.