Москва, 19 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. С начала 2021 года по май включительно на российском авторынке было реализовано 36,6 тыс. новых грузовых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Пресс-центр профсоюза работников КамАЗ Первый выпущенный грузовик КамАЗ

Таким образом, за отчетный период продажи грузовиков в России выросли на 38% в годовом сравнении.

За отчётный период больше всего в России было продано новых грузовиков модели «КАМАЗ 43 118». За первые пять месяцев текущего года на российском авторынке было реализовано 3304 единицы «КАМАЗ 43 118».

Второе место по популярности занимает модель «КАМАЗ 5490». С января по май 2021 года данную модель приобрели 2767 покупателей в России. Тройку лидеров замыкает «ГАЗон NEXT», чьи продажи достигли 2439 экземпляров.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно «КАМАЗ 65 115» (2186 ед.) и «КАМАЗ 6520» (1347 ед.).

Напомним, в мае 2021 года на вторичном рынке России были проданы 17 509 грузовых автомобилей с пробегом, что на 26,7% больше, чем в мае прошлого года.

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