Москва, 19 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Бюджет московского «Спартака» в новом сезоне будет больше, чем в предыдущем. Об этом 19 июля журналистам заявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

Дмитрий Садовников Леонид Федун

«В процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков», — сказал Федун.

Он добавил, что клуб увеличивает бюджет, рассчитывая «как минимум на Лигу Европы».

По его словам, доход от Лиги Европы составит около €10 млн, но «Спартак» будет биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза.

Отметим, что «Спартак» попадёт в групповой этап Лиги Европы, если вылетит из Лиги чемпионов в третьем квалификационном раунде или раунде плей-офф.