Кемерово, 19 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. По данным выборочного наблюдения рациона питания населения, 9,3% жителей Кузбасса от 14 лет и старше потребляют торты и пирожные ежедневно или несколько раз в неделю, 25,6% — несколько раз в месяц. Об этом в преддверии Международного дня торта сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Праздничный торт

По данным ведомства, женщины Кемеровской области потребляют сладкого больше, чем мужчины. Среди детей сладкоежек — 92%, причем более половины из них потребляют торты и пирожные несколько раз в месяц.

Напомним, Международный День торта проводится с 2011 года 20 июля. Его цель — распространение идей мира и дружбы на планете между людьми, странами, народами. Праздник всегда проходит под девизом — «Я приду к тебе с тортом».