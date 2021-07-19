Чебоксары, 19 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом 675 млн рублей задолженности взносов за капремонт предложили передать на аутсорсинг исковую работу с должниками юридическим компаниям. Частные компании будут взимать за юридические услуги «от 1,5 тыс. рублей за одно заявление в суд». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 19 июля, на планёрке в правительстве вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

Cap.ru Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков

При обсуждении хода проведения капитального ремонта многоквартирного жилья глава минстроя выделил проблему задолженности населения. По его словам, фонд капремонт не включён в перечень юридических лиц, имеющих право получения персональных данных гражданина, поэтому «будет приостановлена претензионно-исковая работа с должниками-гражданами».

«Работа с существующей задолженностью — это одна из основных направлений работы фонда, поэтому нам здесь нужно приходить к какому-то единому решению. Дело в том, что мы изучили опыт других регионов и в основном данная работа ведётся на аутсорсинге. Мы дадим свои предложения по аутсорсингу, учитывая в настоящее время, что юридические компании готовы оказывать свои услуги в среднем от 1,5 тыс. за одно заявление в суд с полным пакетом прилагаемых документов. На сегодняшний день у нас численность юридического отдела [республиканского фонда капремонта] — четыре специалиста и начальник отдела, всех должников не хватает охватить», — сказал Павел Данилов.

Первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, который вёл планёрку, согласился, что задолженность за капремонт — большая, но предложил начинать не с изучения условий и финансовых последствий аутсорсинга, а анализа структуры задолженности:

«Я просто из банковской практики скажу: есть текущая задолженность, есть временные какие-то трудности у жителей, где можно давать реструктуризацию на 3 — 6 месяцев. А есть злостные неплательщики. Со злостными, которые просто внаглую не платят, надо судиться. Я подозреваю, что не все они там злостные».

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2021 года в Чувашии задолженность по взносам за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах превысила 675,2 млн рублей. Собираемость в целом составила 92,15%. Республиканский фонд капитального ремонта подал иски о взыскании задолженности на 153 млн рублей.