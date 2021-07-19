Ташкент, 19 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате наводнения на западе ФРГ, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев направил телеграмму федеральному канцлеру Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

По данным на 18 июля, число жертв наводнения в Германии возросло до 155 человек, число пострадавших — до 670. Полиция не исключает, что число жертв продолжит расти.

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