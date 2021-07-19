Кызыл, 19 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг заявил о превращении мечты о газификации республики «во вполне достижимую задачу». По его словам, это стало итогом встреч с председателем правления ПАО «Газпроем» Алексеем Миллером и генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для усиления работы в этом направлении привлечён на общественных началах эксперт по газификации Александр Пащенко.

«У него за спиной 12-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в структуре «Газпрома». Он эксперт по реализации инвестиционных проектов в сфере нефти и газа, консультирует ведущие корпорации России», — отметил глава региона.

Владислав Ховалыг выразил уверенность, что Туву получится включить в программу социальной газификации «Газпром межрегионгаза». Он напомнил также, что в снижение тарифов на электроэнергию также раньше сложно было поверить, однако это произошло с 1 июля.