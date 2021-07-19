Джакарта, , 10:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором обсуждались усилия стран по борьбе с пандемией и восстановлению экономики, сообщает Antara.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Неформальная встреча, которая проходила в видеоформате, была инициирована Новой Зеландией для обсуждения мер борьбы с пандемией, поразившей многие страны.

За неделю количество случаев COVID-19 на глобальном уровне увеличилось примерно на 15%. В некоторых странах АТЭС даже наблюдается рост случаев COVID-19, превышающий 100%.

Президент Индонезии призвал к солидарности и сотрудничеству между странами для совместной борьбы с пандемией.

Индонезия надеется, что АТЭС сможет внести свой вклад в решение проблемы с поставками вакцины против коронавируса.

В своем выступлении президент также подчеркнул, что восстановление экономики невозможно, если пандемия не закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, на неформальном саммите АТЭС, который проходил в видеоформате, с речью выступил партийно-государственный лидер КНР.

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