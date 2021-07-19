Джакарта, 19 июля 2021, 10:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором обсуждались усилия стран по борьбе с пандемией и восстановлению экономики, сообщает Antara.
Неформальная встреча, которая проходила в видеоформате, была инициирована Новой Зеландией для обсуждения мер борьбы с пандемией, поразившей многие страны.
За неделю количество случаев COVID-19 на глобальном уровне увеличилось примерно на 15%. В некоторых странах АТЭС даже наблюдается рост случаев COVID-19, превышающий 100%.
Президент Индонезии призвал к солидарности и сотрудничеству между странами для совместной борьбы с пандемией.
Индонезия надеется, что АТЭС сможет внести свой вклад в решение проблемы с поставками вакцины против коронавируса.
В своем выступлении президент также подчеркнул, что восстановление экономики невозможно, если пандемия не закончится.
Как сообщало ИА REGNUM, на неформальном саммите АТЭС, который проходил в видеоформате, с речью выступил партийно-государственный лидер КНР.
Подробнее в материале: Си Цзиньпин принял участие в видеосаммите АТЭС