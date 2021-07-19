Москва, 19 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Исполнитель Игорь Корнелюк пожаловался на проблемы с сердцем, появившиеся после заболевания COVID-19. Об этом 19 июля пишет издание StarHit.

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Артист сообщил, что после перенесённого коронавируса у него диагностировали стенокардию и ишемическую болезнь сердца. «До ковида ничего подобного у меня не было. Никаких проблем с сердцем не наблюдалось», — отметил музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Корнелюк носит почётное звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации». Он является автором хитов «Город, которого нет», «Дожди» и «Клево».