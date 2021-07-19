Токио, 19 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Новым губернатором японской префектуры Хёго избрали независимого кандидата Мотохико Сайто. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что новый губернатор, поддержанный правящей Либерально-демократической партией Японии и оппозиционной партией «Ниппон Ишин, но Кай» (Партия инноваций Японии), победил в ходе выборов четырех других кандидатов.

При этом, по данным агентства Jiji Press, это были первые губернаторские выборы в Хёго с участием кандидатов, впервые баллотировавшихся на этот пост за последние 20 лет, так как действующий губернатор Тосидзо Идо, который ранее занимал это пост пять подряд сроков, решил не участвовать в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса газеты Asahi стало известно, что большинство жителей Японии (68%) считают, что у правительства Ёсихидэ Сугине получится провести «безопасные и спокойные Олимпийские игры».