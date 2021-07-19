Красноярск, 19 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. На раскопках в Красноярске археологи обнаружили метровый бивень мамонта, а также около 4 тысяч других артефактов.

Археология

Находки обнаружили в ходе масштабных раскопок стоянки древнего человека эпохи палеолита — Афонтова гора IV.

«Нашли бивень мамонта — археологически целый, порядка метра. Всего — уже около 4 тысяч находок, в том числе 71 орудие [труда]», — цитирует директора АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофея КлючниковаТАСС.

Афонтова гора — памятник археологии федерального значения. Одна из стоянок — Афонтова гора IV — открыта сто лет назад, однако до сих пор малоизучена.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе археологических раскопок в Октябрьском районе Волгоградской области обнаружены захоронения позднего сарматского периода.

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