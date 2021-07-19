Москва, 19 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Существенного повышения цен на хлеб в России не ожидается, цены на него стабильны. Об этом говорится в комментарии Минсельхоза РФ, опубликованном 19 июля на сайте ведомства.

Хлеб

«Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне», — отметили в Минсельхозе.

Отмечается, что за последний год хлеб из пшеничной муки подорожал на 4,6%, а из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. Это сопоставимо с уровнем инфляции.

Существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем не ожидается, так как сырьё становится дешевле, кроме того, государство поддерживает производителей хлеба и муки. Действуют, к примеру, механизмы таможенно-тарифного регулирования и субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%.

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