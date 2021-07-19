Таллин, 19 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Принудительный характер утвержденной для стран-членов Евросоюза програмы действий в рамкам «Климатического пакета» станет тестом на демократию и готовность стран-членов ЕС жертвовать своей независимостью ради общих требований.

Глобальное изменение климата

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Об этом эстонский журналист Анвар Самост заявил эстонскому гостелевидению ETV. Он назвал «климатический пакет» решений ЕС типичным примером плановой экономики, свойственной странам с тоталитарными недемократическими режимами

«Это не что иное, как самая настоящая плановая экономика. Может, в более корректном, а не таком жестком виде, как было при Советском Союзе. Но все же плановая экономика — это когда не ждут развития рынка и технологии, а в приказном порядке назначается дата, после которой будут запрещены продажа и покупка (свободных от потребления бензина и дизеля автотранспортных средств — прим. ИА REGNUM)», — заявил Самост.

Он убежден, что «приказами инновации не запустишь, они рождаются в результате происходящих в обществе перемен и в неожиданных местах». Самост добавил, что эстонским политикам и чиновникам придется серьезно поломать голову, как объяснить своим согражданам логику принимаемых решений, которые будут очень непростыми."Есть также аспект налогообложения, насколько подорожает наша жизнь? Мой вопрос в том, как долго эстонские политики готовы этим заниматься, в какой мере откажутся от лозунгов, какими будут конкретные меры или планы», — подчеркнул журналист. По оценке Сильдама, дискуссии по «климатическому пакету» будут сильно отражать внутреннюю политику каждого государства-члена ЕС.

И Эстонии не удастся стоять в стороне.