Астрахань, 19 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Астраханской области 19 июля подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 40 тыс. 233 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1408 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.