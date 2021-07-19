Пермь, 19 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Перми пропал памятник советскому государственному и партийному деятелю Михаилу Калинину. Горожане заметили, что скульптуру, расположенную в сквере на ул. Куйбышева возле ДК им. М. Калинина, демонтировали.

Национальная электронная детская библиотека Буквицы. Калинин

Как сообщает портал 59.RU, ранее дворцом культуры и памятником владел завод имени Калинина (в настоящее время «ОДК-Стар»). Однако о судьбе монумента предприятию не известно, также как и мэрии.

По данным пресс-службы предприятия «ОДК-Стар», с началом большой реконструкции сквера возле завода бесхозный памятник демонтировали. Где находится сейчас скульптура, сведений нет.

В мэрии заявили, что заказчик реконструкции — администрация Свердловского района города — памятник не трогала. В свою очередь, в Центре охраны памятников Перми отметили, что несколько лет назад администрация Свердловского района обращалась к ним с заявкой передать монумент Калинина им в оперативное управление. Процесс оформления прав не был завершен, потому что выяснилось, что у памятника есть собственник — завод.

По данным открытых источников, памятник Михаилу Калинину в Перми установили в 1951 году. Госдеятель дважды — в 1921 и 1933 году — посещал Пермь.