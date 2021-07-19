Иркутск, 19 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Иркутской области, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно обострилась, поступило порядка 250 тонн кислорода. Об этом 19 июля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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«Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью. Его привозят партиями разного объёма. В третью волну потребление кислорода, действительно, выросло, но региональное правительство делает все возможное, чтобы не допустить его дефицита», — пояснил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ростом заболевших COVID-19, Иркутской области потребовался больший объем кислорода.

На 19 июля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 81 066 79 858 человек (+1208 за выходные дни). Госпитализированы 6043 (+100 за выходные дни).

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Дополнительно поставку в регион осуществляют из других субъектов: Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Хабаровска. В ближайшие сутки в госпитали на территории региона будет отгружено 16 тонн кислорода.

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