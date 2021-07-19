Ижевск, 19 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года государственный долг Удмуртии составил 63,690 млрд рублей, что на 1,7 млн рублей меньше, чем на начало предыдущего месяца. Данные об объеме долговых обязательств республики опубликованы на портале регионального минфина.

Долг

В течение месяца на указанную сумму снизился объем бюджетных кредитов в структуре госдолга региона. На начало июля сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составила долю в 42% или 26,690 млрд рублей.

Объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, не изменился и составляет 32 млрд рублей или 50% от общего объема долговых обязательств.

Сумма обязательств по ценным бумагам также за месяц не изменилась и составляет 5 млрд рублей или 8%-ную долю от суммы госдолга.

На 1 июля расходы на обслуживание долговых обязательств республики составили 1,229 млрд рублей. К 1 июня расходы на обслуживание госдолга составляли 943,7 млн рублей. Таким образом, в течение месяца объем расходов на обслуживание государственного долга составил 285,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 января 2021 года составлял 64,242 млрд рублей. В течение года объем долговых обязательств региона увеличился на 18,2 млрд рублей, или на 28,34%. В течение года республика потратила на обслуживание долговых обязательств 2,2 млрд рублей.

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