Нальчик, 19 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пойдет под суд местная жительница, которую обвиняют в истязании собственного сына. Следствие установило факты неоднократного избиения девятилетнего мальчика, сообщили 19 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как выяснили следователи, в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года, обвиняемая за любой малозначительный повод наносила жестокие побои ребенку, пользуясь тем, что в силу малолетнего возраста он не мог оказать ей сопротивление.

В отношении жестокой матери было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением с ребенком. В настоящее время дело передано для рассмотрения в суд.

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