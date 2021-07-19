Северодвинск, Архангельская область, 19 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Жительница Северодвинска погибла, сорвавшись с фасада жилого дома. Женщина спасалась от огня, которым была охвачена ее квартира.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Спасение из горящего дома

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе 112, трагедия произошла около девяти вечера 19 июля. Из окна валил густой дым, а хозяйка жилья свешивалась с фасада и просила о помощи.

«Очевидцы стали сразу же стали бросать вниз мягкие вещи, чтобы смягчить возможное падение. В какой-то момент женщина сорвалась и упала мимо этого места. Один из мужчин пытался поймать её руками, чтобы принять часть удара на себя. Однако это не помогло. Женщина скончалась на месте. Все события происходили стремительно, огнеборцы прибыли на место в течение четырех минут», — сообщили в Службе.

Причина пожара устанавливается. Известно, что погибшая ранее не раз допускала действия с огнём, которые приводили к возгораниям и состояла на особом учёте по здоровью. Её квартира выгорела полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске из окна шестого этажа хирургического отделения клинической больницы № 8 ФМБА России выпал пациент — 37-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте.