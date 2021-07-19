Улаганский район, Алтай, 19 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай и туристов призвали к осторожности в связи с запуском на орбиту ракеты-носителя «Протон-М». Запуск с космодрома «Байконур» состоится 21 июля в 22:58 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по ГО и ЧС региона.

Roscosmos.ru «Протон-М»

Как отмечается, на территориях Улаганского и Турочакского районов возможно падение отделяющихся частей ракеты.

«В период запуска космического аппарата, просим вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта», — отметили в ведомстве.

Власти также попросили жителей сообщать в сельские администрации обо всех фактах падения фрагментов ракеты.