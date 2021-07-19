Берлин, 19 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. На автобане в Германии сфотографирован необычный «трицикл» Fiat 500. Снимок размещён на сайте Reddit.

Reddit Fiat 500

У автомобиля четыре колеса. Однако задние колёса расположены по центру задней оси рядом друг с другом, поэтому автомобиль классифицируется как трицикл.

Такого типа машины ориентированы на молодежь. В Германии управлять обычным автомобилем можно с 17 лет, а за руль трицикла можно садиться уже с 16 лет. Однако ездить самостоятельно на машинах и трициклах до 18 лет можно только в присутствии более опытного водителя.

Трицикл на фото был создан на основе обычного Fiat 500. Его модернизацией занималась компания Ellenator. Стоимость работ по доработке авто составляют около 7 тыс. евро (610 тыс. рублей).

Ранее в Москве на продажу был выставлен необычный BMW 5 серии с двигателем V12 от BMW 7 серии. Максимальная производительность такого мотора равна 855 л. с. (1250 Нм). До 100 км/ч машина разгоняется за 2,4 с.

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