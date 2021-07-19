Тбилиси, , 10:37 — REGNUM Гибель грузинского оператора Лексо Лашкарава стала гвоздем дальнейшего обострения политической напряженности в Грузии и главной темой всех грузинских СМИ, причем, и оппозиционные, и провластные телекомпании за протекающими в стране процессами усматривают интересы России.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что происходит сегодня в Грузии — это объявленная хроника смерти грузинского государства, и заказчиком убийства является, конечно, Россия, а исполнителем — правительство Грузии, группа лиц, которая держит руку на спусковом крючке и целенаправленно разрушает страну. Грузинская мечта — это уже русская мечта», — так сформулировал главный смысл и главную тему передачи «Контекст» в эфире оппозиционного властям Грузии телеканала «Формула» ведущий Ираклий Таблиашвили.

У его трактовки нашлись как сторонники, так и ярые противники. Свои мнения они выразили на странице телекомпании в соцсети Facebook.

«Фу, какой ты х…» — возмутился пользователь Ш.Б. Но получил «достойный отпор». «А что делают здесь мечтатели?» — отпарировал ему В.Г., который также предсказал, что «Бидзину (Иванишвили) ожидает судьба Чаушеску».

«Кремль, ФСБ и Дугин зажгли зеленый свет своим марионеткам», — поддержал тему пользователь В.И.

«Кто элементарно разбирается в политике, о русских бы так и столько раз плохого не говорил. Хватит невежества и темноты. Америка, Европа ничего так не пишут о России. И не думайте, что из-за вас свяжутся с ней. Уже 30 лет прошло и еще много пройдет. И опять Россия должна уступить, но у Грузии нет политиков. Хороши ваши дела, если для решения дел Грузии политиком в России предстает Инашвили. Невежество погубит грузин», — написала Н.К.

У пользователя А.Н. ее комментарий вызвал саркастичную усмешку: «Хорошо шутите!».

По его мнению, Россия «начала мобилизацию кремлистов и использует для этого темную толпу».

Смерть оператора и интересы России были главной темой передачи «Акценты» еще одного оппозиционного телеканала «Мтавари».

"Начало исполнения русской мечты! Как убивает «Грузинская мечта» интересы Грузии. Как встала она на российский путь» — так сформулирована суть передачи на странице телекомпании в соцсети Facebook.

Дискуссия в соцсетях развязалась вокруг фразы участника этой передачи — журналиста телеканала «Пирвели» Вахо Саная: «Не знаете, что делали русские в Грузии?.. Сапоги себе заставляли начищать русские…»

Первая реакция оказалась неожиданной: «Да здравствует наш братский русский народ! Сила в единстве!» — написал пользователь Н.Г.

«Ты не видел, как российские бомбардировщики ищут и бомбят тебя! Как погибает твой друг на войне, как вопят дети и женщины, как мучают мать погибшего сына, как покидают люди могилы предков, как ограждают нас, как сжигают, топчут, грабят наши земли русские. Потому они и твои друзья. Но никогда не будет этот народ моим другом до тех пор, пока не вернет наши земли и не покается за содеянное. До тех пор он мой вековой враг», — ответил «другу России» пользователь М.А.

«Да при чем тут русские? Журналисты вы или политики…» — так прокомментировал фразу Вахо Саная пользователь М.М.

«Вахо, это ты начищаешь русским сапоги. Каждый день ты дело русских делаешь на твоем телеканале», — добавил Г.К. А пользователь Т. О иронично спросил: «А портянки стирать не заставляют?»

Напомним, что оператор оппозиционного телеканала «Пирвели» Лашкарава был жестоко избит 5 июля группой агрессивно настроенных лиц, которые собирались противопоставить «Маршу достоинства» ЛГБТ свою контракцию. Оператор погиб в ночь на 11 июля, через 3 дня после выписки из больницы. Коллеги считают, что смерть наступила в результате полученных повреждений. МВД утверждает, что причиной смерти была передозировка наркотиков.