Иерусалим, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разрешил жителям страны регулярно посещать Храмовую гору. Об этом 18 июля сообщило ИА «Красная весна».

Как отмечается в заявлении израильского правительства, премьер-министр страны «дал указание продолжить посещение евреями Храмовой горы на регулярной основе и обеспечить безопасную основу для сохранения там общественного порядка».

При этом отмечается, что такое решение было принято после того, как утром 18 июля более тысячи жителей страны штурмовали мечеть Аль-Акса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил преследовать в судебном порядке тех граждан страны, которые сознательно нарушают режим самоизоляции, будучи зараженными коронавирусом.