Москва, 19 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Российская валюта укрепилась до 74,06 рубля к доллару, набрав 0,43%, и до 87,43 рубля к евро, прибавив за последний рабочий день прошедшей недели (16 июля) чуть менее полупроцента. Об этом 19 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, позитивными факторами, повлиявшими на стоимость рубля, стали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна успешно выбралась из «ковидного» финансового кризиса, восстановив ВВП до значений 2019 года, а также снятие ограничений в Москве вкупе с растущей статистикой привитых жителей как города, так и страны.

Вместе с этим, отметил эксперт, 16 июля приостановили падение нефтяные котировки в надежде на договоренность между странами ОПЕК+, что также положительно сказалось на российской валюте. Из рисков для рубля основным сейчас является выход инвесторов в безопасные валюты — доллар, иена и евро — на фоне роста числа выявленных случаев заражения в мире штаммом «Дельта». Также инвесторы осторожно оценивают сезон квартальной отчетности и опасаются избытка на рынке нефти после заключения ОПЕК+ договора на увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, заявил эксперт.

По его словам, предполагаемый коридор движения российской денежной единицы на сегодня — 74−75 рублей за доллар и 87,3−88,5 рубля за евро.