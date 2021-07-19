Екатеринбург, 19 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали 25-летнего горожанина по подозрению в угоне и поджоге автомобиля «Ока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

УМВД по Екатеринбургу Сгоревшая «Ока»

Автомобиль был похищен у 65-летнего владельца рядом с домом на улице Прибалтийской. Машину получилось завести не сразу. Проехав некоторое время, угнанная «Ока» вскоре подвела угонщика и окончательно заглохла, завести её вновь злоумышленнику не удалось.

Рассердившись на автомобиль, мужчина поджёг его прямо из салона с помощью зажигалки. Когда обивка загорелась, злоумышленник покинул машину.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожении чужого имущества). «Ввиду не вполне адекватных действий фигуранта планируется его направление для проведения психиатрического обследования с целю установления вменяемости», — уточнили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге арестовали женщину, подозреваемую в поджоге человека. Пострадавший скончался от ожогов.