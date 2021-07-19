Багдад, 19 июля 2021, 10:32 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми намерен обсудить на встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских военных на территории республики.
Вместе с тем аль-Казыми высоко оценил роль Вашингтона в Ираке, указав, что Белый дом помог Багдаду «не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах».
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Джо Байден намерен встретиться в Вашингтоне с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми.
По его данным, встреча должна состояться 26 июля. Данных о том, что будут обсуждать Байден и аль-Казыми, источник не сообщил
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