Багдад, 19 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми намерен обсудить на встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских военных на территории республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны», — сказал он в интервью телеканала Al Hadath.

Вместе с тем аль-Казыми высоко оценил роль Вашингтона в Ираке, указав, что Белый дом помог Багдаду «не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах».

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что президент США Джо Байден намерен встретиться в Вашингтоне с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми.

По его данным, встреча должна состояться 26 июля. Данных о том, что будут обсуждать Байден и аль-Казыми, источник не сообщил

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