Томск, 19 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Новость об очередных ограничениях в Томской области нельзя рассматривать иначе чем двойными стандартами, считает депутат Думы г. Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила, комментируя сообщение о том, что с 19 июля в Томской области запрещены на две недели массовые мероприятия на открытом воздухе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Беседка в парке закрыта. Новые ограничения

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«Но концерты и киносеансы в закрытых помещениях разрешены при 50-процентной заполняемости. Простите, а где лучше передается вирус, в закрытом помещении или на открытом воздухе? Спортивные мероприятия — пожалуйста, но при отсутствии болельщиков. Простите, а когда встречаются две футбольные команды на открытом воздухе, это массовое или спортивное мероприятие? Запрещать или разрешать? Знаю, что бывшие звезды футбольного клуба «Томь» собирались принять участие в турнире по сельскому футболу. Не чемпионат мира, конечно, но и вид спорта — самый массовый», — отметила Ульянова.

Она напомнила, что на 31 июля планировали открытие турнира «Лига сельского футбола». Болельщики со стажем собирались прийти, посмотреть на своих любимцев: Себелева, Каштанова, Ахиджака, Жукова… Теперь турнир придется отложить.

«Зато в период пандемии выросло на 30 процентов потребление алкоголя. Спиртное — прекрасная альтернатива массовым мероприятиям на открытом воздухе. Очень жаль, что все эти нелогичные действия властей, которая руководствуется двойными стандартами, вынуждена озвучивать заместитель губернатора по социальной политике и заместитель начальника антиковидного оперштаба Алена Левко. Мог бы и сам губернатор Сергей Жвачкин взять на себя ответственность, озвучить лично. Но пропустил вперед женщину», — добавила депутат.