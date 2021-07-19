Киев, 19 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Голосеевском районе Киева произошёл крупный пожар. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Tammy Sue Пожар

«Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами на площади 1200 кв. м. с частичным разрушением строительных конструкции стен и крыши», — сказано в сообщении.

В данный момент пожар локализован, на месте работают 11 единиц техники и 45 пожарных. Из-за угрозы обрушения, пожарные тушат огонь с внешней стороны здания.

Напомним, ранее в Закарпатской области Украины от удара молнии загорелось здание базы отдыха и пристройка к нему.