Станица Гиагинская, Адыгея, 19 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Адыгее проверяют факт обнаружения в реке Фарс молочной продукции. Неизвестные выбросили в районе хутора Тамбовский Гиагинского района неформованный сыр. Его обнаружили местные жители, сообщили 19 июля в пресс-службе районной администрации.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

По обращению очевидцев была организована проверка. На место происшествия выехали начальник республиканского управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Сергей Колесников, глава Гиагинского района Андрей Колесник, сотрудники местного управления Роспотребнадзора. К моменту их прибытия следы посторонних веществ в реке были очищены. Однако на кадрах в соцсетях было видно, как водоем был полон отходов молочного производства.«Объём молочной продукции, попавшей в реку, был небольшим и не представляет серьезной угрозы для экологии. По данному факту организована и проводится межведомственная проверка», — говорится в сообщении администрации района.