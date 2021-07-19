Барнаул, 19 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Если есть повышение стоимости какого-либо компонента, влияющего на цену хлеба, то предотвратить повышение будет крайне сложно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя заявление Минсельхоза РФ о том, что цены на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, она пояснила:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в сети «Да!»

«Ценообразующих факторов очень много, — это и тарифы на электроэнергию и иные коммунальные услуги, бензин, система «Платон» и многое другое. Я считаю, что повышение на 10% является значительным.

В процессе наблюдения за ценой, в случае ее взлёта, вполне вероятно прийти к выводу об обоснованности её роста. Однако обоснованностью народ сыт не будет. Цена на базовые продукты должна быть адекватной относительно реальных доходов жителей и не приводить к социальному гневу».

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%, в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне» — за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%.

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