Чебоксары, 19 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Чувашии к 2025 году предстоит заменить 1,7 тыс. лифтов, чей срок эксплуатации к этому времени истекает. Власти планируют разработать региональную программу «по включению данного вида работ» в программу капремонта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 19 июля, на планёрке в правительстве вице-премьер — министр строительства Павел Данилов.

Cap.ru Вице-премьер Павел Данилов проводит приём граждан

Вопрос об обновлении лифтового хозяйствабыл поднятв ходе обсуждения программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014 — 2043 годы. Глава минстроя заострил внимание на проблеме ремонта и модернизации лифтов.

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«Дело в том, что уже к 2025 году у нас порядка 1,7 тыс. лифтов приостановят действие по истечению срока эксплуатации», — сказал Павел Данилов.

По его словам, данный вопрос ранее поднимался на заседании под председательством главы Чувашии Олега Николаева.

«Рассматривалась возможность проработать как источник инфраструктурное меню, предлагаемое Министерством строительства Российской Федерации. Необходимо в ближайшие сроки разработать региональную программу по включению данного вида работ, её софинансирования за счёт средств как фонда капремонта, так и республиканского бюджета, либо источников, возможных по инфраструктурному меню, и проработать данный вопрос с Фондом реформирования ЖКХ», — пояснил глава минстроя.