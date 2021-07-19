Москва, 19 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) анонсировал новую песню. Он опубликовал пост в историях своего Instagram-аккаунта, в котором раскрыл некоторые подробности создания трека.

Neji007 Рэпер Джиган

По словам Джигана, в записи композиции помимо него приняли участие Надежда Бабкина, Сосо Павлиашвили, первый состав группы «ВИА Гра», Леонид Агутин, Наташа Королева, а также рэперы Kizaru, Pharaoh, Хаски и Snoop Dogg (Снуп Догг). «Таких треков давно не было в нашей индустрии», — считает Устименко-Вайнштейн.

Ранее Джиган лишился имущества почти на 2 млн рублей из-за непогоды. На участке дома артиста ветром снесло батут весом полтонны, беседку и гриль.