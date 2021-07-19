Исламабад, , 10:30 — REGNUM Пакистан осудил недавнее нападение израильских военных на верующих в мечети Аль-Акса, и призвал международное сообщество к незамедлительным действиям по защите палестинцев, сообщило в вечером в воскресенье, 18 июля, новостное агентство Associated Press of Pakistan.

Министерство иностранных дел заявило, что такие нападения «противоречат всем гуманитарным нормам и законам в области прав человека».

«Правительство Пакистана солидарно с правительством и народом Палестины в их справедливых требованиях соблюдения своих основных прав и равенства», — говорится в заявлении.

Пакистан вновь призвал к созданию жизнеспособного и независимого Палестинского государства на основе согласованных на международном уровне границ, существовавших до 1967 года, со столицей в Аль-Кудс аш-Шариф.