Москва, 19 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В России возможны колебания цен на бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, комментируя прогнозы о резком подорожании бытовой техники.

Marketing-ASS Бытовая техника

«Резким рост назвать не получится, цены будут расти, но более плавно, — сказал Лебедев. — Летом происходит замедление деловой активности и, кроме взрывного роста цен на климатическую технику (кондиционеры, вентиляторы), ажиотажный спрос на которые был подстёгнут аномальной жарой, установившейся на большей части европейской России, резкого повышения уровня цен не ожидается. Трудности в логистике в части коронавирусных ограничений и удлинения цепочек поставок в связи с контейнерным кризисом действуют на рынок уже достаточно давно и не могут быть сюрпризом для участников торговых сделок. Колебания цен возможны, но их размер вряд ли превысит 5%».

Однако, как подчеркнул эксперт, такие колебания не проходят бесследно.

«Поэтому можно прогнозировать снижение количества технологических новинок из-за сложности в поставках комплектующих, — добавил Лебедев. — Производители предпочитают реализовывать уже разработанные модели с налаженным производственным циклом вместо инвестирования в абсолютно новые разработки и повышения уровня риска в связи с невозможностью поставки моделей, построенных на передовой технологического прогресса».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, столкнется ли РФ с падением цен на некоторые комплектующие для компьютеров.