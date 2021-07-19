Севастополь, 19 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Почти на два года закрывается Ялтинское кольцо в Севастополе в связи с предстоящей реконструкцией, сообщили в пресс-службе правительства региона. Развязку закроют для движения с 25 июля, срок открытия — 1 мая 2023 года.

Пресс-служба правительства Севастополя Схема объезда Ялтинского кольца

В рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки с элементом кольцевого пересечения. Проект предусматривает строительство двух путепроводов тоннельного типа. Также предусмотрено устройство шести примыканий в одном уровне для проездов к местам проживания местных жителей. На развязке появятся две автобусные остановки с карманами для заезда общественного транспорта, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также устройство тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов.

На период проведения реконструкции Ялтинского кольца подрядная организация компания «ВАД» обеспечит проезд по временным объездным дорогам вокруг кольца.