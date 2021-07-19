Симферополь, 19 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Севастополи отменили салют и концерты в честь празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

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Вместе с тем в День ВМФ состоится проход кораблей и пролет авиации без демонстрации боевых возможностей, стрельб и других боевых упражнений.

Парадный строй кораблей сформируют в акватории Севастопольской бухты. Вечерние мероприятия в городе отменили из-за введения ограничений на проведение массовых мероприятий.

Ранее в Черноморском флоте сообщили, что празднование Дня ВМФ в Севастополе пройдет без традиционного шоу. мероприятия в честь Дня ВМФ откроются с возложения цветов и венков к Вечному огню на Мемориале в честь героев второй обороны Севастополя на площади Нахимова.