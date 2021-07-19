Москва, 19 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Россия намерена поставить Соединённым Штатам двигатели РД-181М производства Научно-производственного объединения «Энергомаш». Предложение госкорпорации «Роскосмос» о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей для американской компании Orbital Sciences LLC получило одобрение правительства РФ. Об этом 19 июля сообщили в госкорпорации.

США РД-181

В пресс-службе компании отметили, что эти переговоры позволят, «несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения».

«США получают для своих ракет-носителей надёжные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели», — отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года, это уже второй экспортный двигатель производства НПО «Энергомаш», поставляемый для американских ракет-носителей.

«С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием наших двигателей РД-180 и РД-181 успешные», — заявили в госкорпорации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос получил разрешение от правительства РФ на проведение переговоров по продаже российских ракетных двигателей РД-181М американской компании Orbital Sciences. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Известно, что компания Orbital Sciences планирует использовать российские жидкостные двигатели РД-181М в составе первой ступени ракет-носителей Antares. Ранее эти ракеты оснащались двигателями AJ-26 американской компании Aerojet, однако после аварии при запуске в октябре 2014 года в Orbital Sciences решили отказаться от этих двигателей в пользу российских агрегатов.