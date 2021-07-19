Пекин, 19 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Китайское исследовательское учреждение разработало прототип рефрижератора для охлаждения до сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю, что является нижним физическим пределом температуры, сообщает агентство Синьхуа.

Juan de Vojníkov Холодильник

Институт физики, связанный с Китайской академией наук, заявил, что он разработал прототип рефрижератора сверхнизких температур, который способен остужать объекты до температуры всего на 0,01 градуса Цельсия выше абсолютного нуля, что составляет — 273,15 градуса Цельсия.

В отличие от традиционного холодильника, работающего с подачей жидкого гелия в качестве вспомогательного метода охлаждения, прототип работает без использования жидкого гелия. Он имеет большее внутреннее пространство и более длительное время работы при удобном управлении и обслуживании.

Квантовые вычисления, которые стали очень популярными в последние годы, требуют сверхнизкой температуры окружающей среды, поэтому полагаются на поддержку подобного холодильного оборудования.

Институт заявил, что прототип может работать стабильно и непрерывно, обеспечивая температуру на 0,0109 градуса Цельсия выше абсолютного нуля, что соответствует требованиям сверхпроводящих квантовых вычислений.

Такие холодильники широко используются в физике конденсированных сред, материаловедении, физике элементарных частиц и астрономических исследованиях.