Ярославль, 19 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. 18 июля ярославский ФК «Шинник» открыл сезон во второй лиге «Олимп-ФНЛ». Как сообщает официальный сайт клуба, «Шинник» проиграл команде «Олимп-Долгопрудный-2» со счётом 0:1.

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Встреча проходила на подмосковном стадионе «Салют». Напомним, в прошлом сезоне впервые в своей истории занял последнее место в первой лиге и опустился во вторую.

24 июля немногочисленные болельщики «Шинника» смогут увидеть игру команды на своём поле. С ярославской командой сыграет «Торпедо-Владимир».