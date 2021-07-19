Токио, 19 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Известный инсайдер и журналист VentureBeat Джефф Грабб считает, что Nintendo уже завершила разработку трилогии Metroid Prime для Nintendo Switch. Об этом сообщило издание VGC.

Nintendo Switch

По мнению журналиста, Nintendo просто «удерживает игру», чтобы выпустить её в нужное время. Вероятно, это произойдёт аккурат к релизу Metroid Prime 4.

Напомним, что дата выхода Metroid Prime 4 пока хранится в тайне. Nintendo анонсировала игру ещё в 2017 году на выставке E3.