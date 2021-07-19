Вена, 19 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В результате сильных ливней и вызванных ими подтоплений в федеральной земле Зальцбург, расположенной в центральной части Австрии, погиб один человек. Об этом 19 июля сообщает информационный портал Wetter.at.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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По информации источника, трагический инцидент произошел в общине Зальбах-Хинтерглемм.

При этом уточняется, что сначала поступило сообщение о пропаже без вести мужчины, который упал в реку и его унесло. После этого началась масштабная поисково-спасательная операция, в результате которой он был обнаружен мертвым.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что число жертв наводнения в западной Германии возросло до 155 человек, число пострадавших — до 670.