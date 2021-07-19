Тула, 19 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной части в Туле спасли от жары моржей, которых везли в Анапу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области Сотрудники Тульского МЧС спасают моржей

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Обращение о помощи поступило в пожарную часть №2 Тулы 17 июля. Двух моржей, Хому и Заю, перевозили из цирка в Краснодарский край, но по пути сломался рефрижератор — животные могли пострадать от перегрева.

«Мы везли моржей из цирка в Краснодарский край, на биологическую морскую станцию, где проводят различные научные работы. Ночью сломался рефрижератор: мы не знали, сколько времени займет ремонт оборудования и можно ли его в принципе починить. Нужно было принимать какое-то стратегическое решение. Тула была ближайшим крупным городом» , — рассказал ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Алексей Тимшин.

После обращения спасатели позвонили в ООО «Уникум Пласт Тула», попросив помощи в организации погрузки моржей в другую машину, которая прибыла на помощь взамен неисправной.

«Как только мы приехали, сотрудники сразу же начали оказывать всестороннюю помощь. Они молодцы, слов нет», — благодарит спасателей Тимшин.

Отметим, на территории Центрального федерального округа последние дни установилась аномально жаркая даже для середины июля погода — в отдельных районах температура поднимается до +37…40 градусов.