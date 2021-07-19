Уфа, 19 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Артиллерийский снаряд времен гражданской войны уничтожен взрывотехниками в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Yarnews.net Снаряд

Сообщается, что стражи порядка получили сообщение о том, что в Иглинском районе в поле около деревни Кляшево тракторист нашел подозрительный предмет.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обследовали покрытый коррозией предмет и выяснили, что это 76-мм бронебойный артиллерийский снаряд, предположительно времен гражданской войны.

Отмечается, что снаряд был уничтожен взрывотехниками в карьере.

Сотрудники Росгвардии напоминают жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обезвредили гранату под автомашиной.