Пекин, 19 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, страна увеличила государственные субсидии на душу населения на основные услуги в сфере общественного здравоохранения до 79 юаней (около $12,2) в 2021 году, что на пять юаней больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Ядерная медицина

Дополнительные пять юаней будут использоваться для обеспечения основных услуг общественного здравоохранения, профилактики эпидемий и борьбы с ними в учреждениях здравоохранения на уровне общин, говорится в циркуляре, опубликованном комиссией.

Комиссия перечислила приоритеты основных проектов общественного здравоохранения страны в этом году, включая реализацию долгосрочных мер по борьбе с COVID-19, улучшение ухода за глазами и тестов на зрение для детей в возрасте от шести лет и младше, а также оптимизацию услуг по вакцинации в учреждениях здравоохранения на уровне общин.

Правительство также приложит усилия для содействия использованию цифровых медицинских карт и повышения качества услуг для ключевых групп, таких как пациенты с хроническими заболеваниями и пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, говорится в циркуляре.