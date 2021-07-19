Элиста, 19 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 развернули дополнительные койки. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба.

Adm44.ru Койка

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«Министерство здравоохранения развернуло дополнительные мощности, медики снова уходят в красные зоны, нагрузка растёт. Медработники готовы к работе, запас сил и средств имеется», — отметил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

В настоящее время коечный фонд расширен до 760 мест.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Калмыкии был развернут коечный фонд на 1 095 коек. В апреле число мест в ковидных госпиталях сократили до 300 коек.