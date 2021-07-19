Бивертон, США, 19 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Американская компания Nike выпустит линейку кроссовок Presto Mid Utility, вдохновлённую фильмом «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Об этом сообщает издание Kotaku.

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Примечательно, что у Nike нет прав на использование товарного знака «Звёздные войны», поэтому новая линейка кроссовок не получит тематического названия — однако расцветка обуви является очевидной отсылкой к персонажам популярной киносаги. Ожидается, что обновлённая партия Presto Mid Utility выйдет в трёх цветах: Бобы Фетта, Дарта Вейдера и Босска.

Напомним, что «Звёздные войны» — это популярная медиафраншиза, включающая в себя 11 фильмов, несколько анимационных сериалов, видеоигры, комиксы и книги. Её создателем является американский режиссёр Джордж Лукас.