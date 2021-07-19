Москва, 19 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Бизнесмена Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, обвинили в обмане клиентов. Об этом сообщил портал Blitz, ссылаясь на Назара Назарова, адвоката одного из покупателей.

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По данным портала, фирма Шульгина занимается продажей мундштуков для кальянов. Как отмечает Назаров, товар не всегда поставлялся должного качества, а иногда и вовсе не доходил до покупателей.

По словам адвоката, 56 человек пострадали от деятельности фирмы Шульгина. «Мосгорсуд принял новое решение в мою пользу. Удовлетворил мои требования и взыскал с Шульгина 1 млн и 150 тыс. рублей за то, что он не исполнил обязательства по договору», — рассказал Назаров.

ИА REGNUM напоминает, что 22-летний Арсений Шульгин является сыном исполнительницы Валерии и продюсера Александра Шульгина. В июле 2020 года он женился на Лиане Волковой, а в 2021 году у них родилась дочь.